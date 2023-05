Cuphead in Editione Limitata: al via i preordini, ecco tutti i contenuti

Sullo sfondo della splendida reinterpretazione di Cuphead del maestro Yoshitaka Amano, iam8bit e Skybound Games danno ufficialmente inizio ai preordini per l'Edizione Limitata di Cuphead per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, una versione che comprende il DLC Delicious Last Course e tanti contenuti speciali.

Realizzata in collaborazione con Studio MDHR, la Limited Edition di Cuphead è attualmente in preordine sulle pagine del sito cuphead.iam8bit.com nella tripla versione per PlayStation 4, Xbox One e console della famiglia Switch (come pure per PS5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità).

Il filmato di presentazione dell'Edizione Limitata di Cuphead illustra nel dettaglio tutti i contenuti presenti in questa versione speciale della celebre avventura platform. Gli acquirenti di questa edizione limitata possono ottenere le Figure di Ms. Chalice Fall Dawn, l'espansione Delicious Last Course, sei carte da collezione Cuphead Funnies, la Tessera di iscrizione al Club di Cuphead e un artwork esclusivo di Studio MDHR.

Il lancio della Limited Edition di Cuphead è previsto per il 20 giugno presso i rivenditori di tutto il mondo. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a esplorare le folli ambientazioni della nuova espansione del platform culto dei fratelli Moldenhauer leggendo la nostra recensione di Cuphead The Delicious Last Course.