Cuphead diventa un Game & Watch gratis, un tuffo nel passato con un tocco di stile

Ve li ricordate i mitici Game & Watch di Nintendo? Certo, impossibile dimenticarli... e immaginate come sarebbero i moderni giochi proposti sui questo hardware ormai piuttosto datato. Qualcuno lo ha fatto davvero ed ha dato vita a Cuphead Game & Watch Edition.

Cuphead Game & Watch Edition è un fan game gratis giocabile via browser che trasforma il gioco di Studio MDHR in un retrogame a cristalli liquidi, con tanto di grafica elementare ed effetti sonori composti da pochi semplici bip bip.

Gli autori hanno riprodotto uno scontro con un boss e non il gioco completo, in ogni caso si tratta di un esercizio di stile davvero piacevole. Chissà che Studio MDHR non possa prendere spunto per realizzare una versione portatile a cristalli liquidi di Cuphead, del resto i GIG Tiger stanno tornando nei negozi sull'onda della nostalgia per gli anni '80 e '90, riproponendo giochi vintage come Sonic 3, Transformers Generation 2 e La Sirenetta.

Ricordiamo che Cuphead è arrivato recentemente anche su PlayStation 4, Studio MDHR è ora al lavoro sul DLC The Delicious Last Course e sulla serie animata The Cuphead Show per Netflix.