Cuphead è il gioco più venduto di aprile sul Nintendo eShop, ecco la classifica

È arrivata la classifica relativa al mese di aprile dei titoli più venduti sull'eShop di Nintendo Switch, e mai come questo mese viene evidenziata la varietà di generi e di videogame offerta dalla console ibrida di casa Nintendo.

Nella Top 15 infatti troviamo ovviamente giochi first party Nintendo, ma anche indie, titoli di terze parti, e insomma di tutto un po'. Solo qualche anno fa, vedere nella stessa classifica e sullo stesso sistema Mario, Skyrim e Final Fantasy sarebbe stata un'utopia, mentre ora è realtà.

Classifica giochi Nintendo Switch

Cuphead Super Mario Odyssey The Elder Scrolls V: Skyrim Enter the Gungeon The Legend of Zelda: Breath of the Wild Final Fantasy VII Rocket League Rayman Legends: Definitive Edition Minecraft FIFA 19 Mario + Rabbids Kingdom Battle Overcooked 2 Stardew Valley Dragon's Dogma: Dark Arisen Octopath Traveler



Il primo posto della classifica dunque questo mese è occupato da Cuphead, il difficile videogame retrò uscito proprio il mese scorso anche su Switch, dopo l'ottimo esordio su Xbox One e PC (trovate sul nostro sito la recensione di Cuphead), seguito a ruota da Super Mario Odyssey, uno degli intramontabili di questa classifica.



A completare il podio c'è The Elder Scrolls V: Skyrim, mentre qualche piccola sorpresa è rappresentata da Stardew Valley e Overcooked 2, che continuano a vendere benissimo, ma soprattutto il quarto posto di Enter the Gungeon, lo sparatutto indie che pure sembra ancora in grado di dire la sua (qui la nostra recensione di Enter the Gungeon). Che ne pensate delle prime quindici posizioni? I dati di vendita riflettono la bontà dei titoli?