Cuphead: gli sviluppatori parlano delle loro idee per il sequel

Cuphead è stato uno dei videogiochi più apprezzati del 2017 e l'espansione The Delicious Last Course, in arrivo nel corso del 2019, ha nuovamente posto il titolo di Studio MDHR sotto i riflettori. Proprio gli sviluppatori sono stati protagonisti di un video in cui parlano dei loro progetti futuri.

Cosa farà lo studio dopo il lancio dell'espansione? Ne ha parlato la producer e artista Maja Moldenhauer, che in maniera sibillina ha acceso le speranze dei fan per un eventuale sequel.

"Amo davvero quello che stiamo facendo, e le idee che abbiamo per il prossimo gioco sono veramente epiche". Durante un'intervista dello scorso giugno, l'artista aveva dichiarato che il prossimo gioco di Studio MHDR avrebbe mantenuto lo stile artigianale di Cuphead, dunque disegni fatti a mano e in 2D, ma che il genere, l'ambientazione e il gameplay sarebbero potuti essere diversi.

Non è chiaro dunque se gli sviluppatori abbiano effettivamente in mente di lavorare su un secondo capitolo del gioco che, nonostante alcune critiche principalmente sul livello di difficoltà secondo alcuni troppo elevato, aveva ottenuto l'approvazione di pubblico e critica (Cuphead ha venduto 3 milioni di copie), oppure se decideranno di dedicarsi totalmente ad un nuovo progetto.

Così come non si conosce attualmente la posizione di Microsoft a riguardo, la cui partnership con lo studio fu annunciata ben dopo l'inizio dei lavori, e non è ancora chiaro se deciderà di partecipare anche al nuovo videogame degli sviluppatori.

Voi che ne pensate? Cosa vorreste vedere da un eventuale sequel di Cuphead?