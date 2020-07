Cuphead, guida: consigli su come effettuare un Parry

Una delle meccaniche più utili di Cuphead consiste nell'esecuzione dei Parry, una tecnica particolare grazie alla quale è possibile ricaricare velocemente l'indicatore degli attacchi speciali.

Per poter effettuare un Parry bisogna innanzitutto individuare a schermo i proiettili di colore rosa: il colore di questi oggetti sta ad indicare che è possibile eseguire questa tecnica su di essi. Trovato il proiettile rosa, non dovete far altro che saltare nei pressi dell'oggetto colorato e poi ripremere il tasto dedicato al salto un istante prima che la sagoma del protagonista tocchi il proiettile. Noterete che grazie al Parry il personaggio effettua anche un doppio salto, molto utile soprattutto nei livelli che non coinvolgono boss per schivare i nemici più insidiosi. Va precisato che questa funzionalità è presente anche nei livelli in cui si gioca a bordo di un aereo, all'interno dei quali la tecnica va eseguita allo stesso identico modo.

Sappiate inoltre che il Parry è fondamentale per chi gioca in cooperativa locale, dal momento che quando uno dei due giocatori muore si trasformerà in un angelo col cuore rosa, in corrispondenza del quale si può eseguire la tecnica per riportarlo in vita.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida ai comandi di Cuphead, all'interno della quale ci sono anche dei consigli utili su come modificare lo schema dei controlli predefinito.