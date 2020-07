Cuphead, guida: controlli standard e consigliati della versione PS4

Nel corso del pomeriggio, Cuphead è arrivato a sorpresa anche su PlayStation 4. Se non avete mai avuto la possibilità di giocare il complesso titolo targato Studio MDHR e state per recuperarlo sulla console Sony, ecco tutto quello che c'è da sapere sul sistema di controllo.

In Cuphead esistono due diversi schemi di comandi: uno per le missioni in cui ci si muove liberamente e uno per le boss fight a bordo di un aeroplano.

Ecco di seguito i controlli della versione PS4:

A terra

Movimento - Stick analogico sinistro / croce digitale

Salto - X

Sparo - Quadrato

EX - Cerchio

Lock - Dorsale destro (R1)

Cambio arma - Dorsale sinistro (L1)

Schivata - Triangolo

In volo

Parry - X

Sparo - Quadrato

Attacco speciale - Cerchio

Schivata - Triangolo o dorsale destro (R1)

Come potrete notare giocando, lo schema di comandi predefinito non è perfetto e utilizzandolo alcune azioni risultano complesse da eseguire. Fortunatamente il team di sviluppo ha inserito nel titolo la possibilità di modificare i comandi e, per migliorare la situazione, vi consigliamo la seguente configurazione:

Salto - X

Sparo - Quadrato

EX - Grilletto destro (R2)

Lock - Dorsale destro (R1)

Cambio arma - Grilletto sinistro (L2)

Schivata - Dorsale sinistro (L1)

Avete già dato un'occhiata alla guida con i dieci consigli utili per iniziare a giocare Cuphead?