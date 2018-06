Cuphead: Microsoft annuncia l'espansione The Delicious Last Course

Alla fine, i rumor emersi nelle scorse settimane si sono rivelati fondati: nel corso della sua conferenza E3 2018 attualmente in atto, Microsoft ha annunciato un'espansione dell'apprezzatissimo Cuphead, run-and-gun di Studio MDHR.

Il DLC, denominato "The Delicious Last Course", porterà con sé tutta una serie di novità, a partire dai personaggi giocabili. Ad affiancare i già noti Cuphead e Mugman, infatti, si aggiungerà Ms. Chalice, presentata nel filmato che potete visionare in cima alla notizia. In aggiunta, ci sarà una nuova isola da esplorare, nuovi boss da affrontare, e nuove armi da utilizzare. L'espansione sarà pubblicata nel corso del 2019.

Cuphead è disponibile ora per PC e Xbox One.