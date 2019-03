Cuphead su Nintendo Switch: la modalità Co-Op si mostra in Video!

In occasione dell'ultimo Nindies Showcase, la Casa di Kyoto ha ufficialmente annunciato che Cuphead arriverà su Nintendo Switch, dopo essere stato originariamente pubblicato su Xbox One e PC nel corso del 2017.

Durante l'ultimo episodio di Nintendo Minute, tradizionale rubrica di approfondimento dedicata ai Titoli della Casa di Kyoto, Cuphead è stato l'assoluto protagonista. Durante la trasmissione, gli ormai storici conduttori Kit & Krysta sono infatti stati raggiunti per l'occasione da uno degli Autori dello Studio MDHR. È stata quindi mostrata in azione la modalità cooperativa di Cuphead, in un gameplay della durata di circa dieci minuti. Come di consueto, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news: Buona Visione!



Il Gioco approderà su Nintendo Switch il prossimo 18 aprile: l'attesa per poter scoprire, o riscoprire, questo piccolo gioiello di Casa Studio MDHR non sarà dunque eccessivamente lunga! Il Team di sviluppo ha promesso che Cuphead non diventerà più facile con l'esordio sulla console ibrida della Casa di Kyoto e che il livello di sfida resterà dunque piuttosto elevato. Per maggiori informazioni su questo Titolo ispirato al mondo dell'animazione degli Anni Trenta del Novecento, vi segnaliamo la nostra Recensione di Cuphead, all'interno della quale Marco Mottura vi accompagna alla scoperta di questa piccola, grande produzione videoludica.