Cuphead: novità sul sequel o una nuova espansione all'E3?

Secondo alcune speculazioni riportate da HardcoreGamer, Cuphead potrebbe essere uno dei protagonisti della conferenza Xbox E3 2018, la casa di Redmond potrebbe essere interessata a sfruttare il palco per un nuovo annuncio legato al gioco.

Non ci sono conferme a riguardo ma HardcoreGamer ha riesumato alcune dichiarazioni di Maja Moldenhauer (uno dei fondatori di Studio MDHR) dello scorso novembre nelle quali si parlava di "novità in arrivo per Cuphead", inoltre viene riportato come Funko abbia in programma di presentare nuovi gadget dedicati a Cuphead proprio all'E3 di Los Angeles, cosa che farebbe pensare alla possibilità di vedere annunciato anche Cuphead 2 o magari una Deluxe Edition o una nuova espansione del gioco.

Cuphead si è rivelato un enorme successo commerciale, con oltre due milioni di copie vendute dal lancio. In passato si è rumoreggiato di eventuali porting per altre piattaforme ma ad oggi nulla si è concretizzato, se non la comparsa di numerosi fake su iOS e Android.