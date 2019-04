Cuphead: la nuova patch aggiunge la traduzione in italiano su PC e Xbox One

Dalle pagine del sito ufficiale di Cuphead, gli autori di StudioMDHR confermano l'avvenuta pubblicazione della nuova patch per PC e Xbox One che introduce tutte le migliorie e le aggiunte della versione Nintendo Switch, ivi compresa la traduzione in italiano.

La completa localizzazione dei dialoghi e dei testi in lingua italiana si aggiunge alle traduzioni ufficiali in polacco, russo, giapponese, coreano, cinese, francese, tedesco, spagnolo, brasiliano e portoghese.

Il nuovo aggiornamento, disponibile in via del tutto gratuita per chi ha già acquistato il capolavoro platform dei fratelli Moldenhauer su PC e sulla console Microsoft, introduce inoltre la schermata di selezione del personaggio sin dall'inizio dell'avventura, permettendoci così di scegliere di affrontare le difficili sfide del titolo interpretando Cuphead o Mugman.

Sempre all'interno della patch troviamo poi una serie completamente nuova di scene di intermezzo, di effetti speciali e di animazioni, tutte disegnate a mano per rimanere fedeli allo spirito da cartoon anni '30 che permea l'intera opera. L'update interviene inoltre sui file di installazione, ottimizzandoli per ridurne lo spazio su disco e favorire tempi di caricamento e di installazione più rapidi.

Se volete sapere come se la cava Cuphead su Switch, su queste pagine trovate la nostra recensione realizzata da Marco Mottura e, per un ulteriore approfondimento, un pezzo di Marco D'Amico dedicato allo stile artistico in salsa retrò del magnifico platform di StudioMDHR.