Cuphead è in offerta sul Nintendo eShop per celebrare l'ingresso in Smash

Se ancora non avete avuto l'occasione di provare Cuphead, potrebbe essere arrivata l'occasione giusta per farlo. Come saprete infatti, in Super Smash Bros. Ultimate con l'ultimo aggiornamento è stato introdotto un costume per Guerrieri Mii dedicato proprio all'apprezzato run and gun sviluppato da Studio MDHR.

Per festeggiare l'occasione, lo studio, oltre ad aver ringraziato pubblicamente Nintendo, ha deciso di vendere Cuphead a prezzo ridotto per qualche giorno sul Nintendo eShop. Ora infatti il gioco si trova scontato del 25%, anche se vi conviene sbrigarvi se aveste intenzione di approfittare dell'offerta, dato che quest'ultima sarà valida solo fino al 31 Gennaio. Insomma, avete poco tempo per accaparrarvi un gran bel gioco a prezzo scontato.

Cuphead esordì come esclusiva Xbox One, ma in occasione della rinnovata collaborazione tra Microsoft e Nintendo, è stato pubblicato l'anno scorso anche sulla console ibrida della Grande N. Se volete approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Cuphead nella sua versione Switch.

Per quanto riguarda il brawler di Nintendo invece, l'aggiornamento di cui parlavamo, oltre all'arrivo di alcuni costumi per Guerrieri Mii e piccoli bonus gratuiti dedicati agli abbonati Nintendo Switch Online, ha visto l'introduzione del personaggio di Byleth in Super Smash Bros. Ultimate. Trovate tutte le informazioni a riguardo sul nostro sito.