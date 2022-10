Cuphead, ecco perché i nemici non hanno una barra della salute

Uno degli aspetti più peculiari di Cuphead è senz'altro l'assenza di una barra della salute per i nemici, un elemento che potrebbe sembrare in leggera controtendenza rispetto alle produzioni videoludiche più recenti. Le motivazioni dietro questa scelta sono state svelate dagli sviluppatori durante una recente intervista concessa alla rivista EDGE.

L'argomento è stato sviscerato dal co-director Chad Moldenhauer, il quale ha spiegato che la presenza di una health bar per i boss era inizialmente prevista - almeno nelle fasi preliminari di mockup del gioco - ma è stata poi scartata per motivi estetici, in quanto avrebbe stonato con il contesto cartoon anni '30 che gli sviluppatori stavano cercando di creare. Inoltre, e non meno importante, gli autori hanno convenuto che questo elemento avrebbe distratto troppo i giocatori dagli elementi visivi più importanti, portandoli a concentrare la propria attenzione sul danneggiare il nemico.

Gli sviluppatori prestano insomma enorme cura ai dettagli di questa produzione. L'abbiamo visto anche nella nostra recensione di Cuphead - The Delicious Last Course, l'ultima espansione di questo colorato videogioco. Il DLC in questione ci ha mostrato degli stage estremamente curati e nuove meccaniche di gameplay, ampliando in maniera coerente l'offerta contenutistica del gioco base.

Tra le novità di quest'espansione troviamo, tra l'altro, la possibilità di sbloccare una skin dorata segreta in Cuphead. Per fare ciò, bisognerà sconfiggere tutti i boss del gioco con Ms. Chalice, la new entry di questo aggiornamento a pagamento, e poi attivare il filtro "Chalice" dalle impostazioni.