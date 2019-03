Riempiendo di gioia tutti i possessori di Switch, Microsoft e Nintendo hanno annunciato il proprio sodalizio per portare Cuphead, l'acclamato run and gun di StudioMDHR, sulla console ibrida della grande N.

In una recente intervista, Jaren Moldenhauren, co-director del titolo che ha saputo sorprendere tutti al lancio originale su Xbox One e PC, si è detto entusiasta del porting del gioco per la piattaforma di Nintendo: Switch rappresenta infatti la dimensione perfetta per Cuphead, secondo StudioMDHR, essendo la console capace di dar vita ad un'esperienza di gioco fresca e originale, condivisibile con i propri amici e familiari in maniera unica grazie ai peculiari Joy-Con.

"Possiamo finalmente dare forma a ciò che è la nostra visione, ovvero amici e familiari che giocano insieme", ha dichiarato Moldenhauren. "Sta accadendo qualcosa di meraviglioso in questo momento in cui i giganti stanno stringendo delle partenrship tra di loro. Quando [i vertici di Microsoft] sono venuti da noi dicendoci che desideravano più visibilità tra i giochi indie, e che volevano che ancora più giocatori potessero fruire di questi prodotti, ci hanno detto: vorreste avere l'opportunità di arrivare su Switch? Sarei stato un pazzo a dire no. Ogni bambino che è cresciuto nell'era delle guerre tra SEGA e Nintendo sa che sono loro due gli dei del gaming".

Passando agli aspetti tecnici del gameplay di Cuphead, il co-director ha infine assicurato che la proverbiale difficoltà del gioco (che siamo sicuri: metterà in grave pericolo l'integrità dei vostri Joy-Con) non sarà alterata di un centimetro in questa trasposizione del gioco sulla console della grande N.

"Vogliamo che la prossima ondata di giocatori entri in contatto esattamente con il tipo di esperienza che abbiamo voluto concepire".

Cuphead, disponibile ora su PC Windows 10 e Xbox One, sarà pubblicato su Nintendo Switch il 18 aprile portando in dote alcune delle funzionalità di Xbox Live.