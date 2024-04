Cuphead - Physical Edition: Su Amazon al miglior prezzo di sempre per Nintendo Switch

Cuphead è un gioco run 'n' gun del 29 settembre 2017, sviluppato da Studio MDHR e lanciato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Windows. Nel titolo si vestono i panni due personaggi, Cuphead o Mugman, vivremo le avventure di due tazze da caffè che devono sconfiggere una serie di boss al fine di ripagare il loro debito con il Diavolo.

Vai subito all'offerta In questo videogioco che ha riscosso elogi da critica e pubblico, lo stile grafico e musicale è ispirato alle serie animate americane degli anni trenta, in particolare ai lavori dei fratelli Fleischer e di Walt Disney. Tra le particolarità del titolo vi ricordiamo che il 26 settembre 2019 è stato incluso nel software delle automobili elettriche di Tesla.

In questo momento su Amazon è in offerta l'edizione fisica di Cuphead, che include oltre al gioco base, l'espansione "The Delicious Last Course", 6 carte collezionabili, una tessera "Cuphead Club Membership" numerata singolarmente che ricorda le tessere dei club che si ricevevano per posta negli anni 30, sei strisce di fumetti da collezione scritte e illustrate dal team di Studio MDHR (possono variare a seconda della piattaforma di gioco) e una copertina reversibile disegnata a mano raffigurante i personaggi più iconici del gioco.

Questa particolare edizione di Cuphead è in offerta su Amazon a 30,99 euro per Nintendo Switch, 40 euro per PS4 o 45 euro per Xbox One, di seguito i link alle offerte: PS4 (funzionante anche su PS5) - Xbox One (funzionante anche su Xbox Series X) - Nintendo Switch.

