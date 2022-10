Cuphead - Physical Edition: in preordine su Amazon ad un super prezzo

Cuphead è un gioco run 'n' gun lanciato nel il 29 settembre 2017, sviluppato da Studio MDHR e lanciato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Windows. Nel titolo si vestono i panni di Cuphead o Mugman, due tazzine da caffè che devono sconfiggere una serie di boss al fine di ripagare il loro debito con il Diavolo.

In questo videogioco che ha riscosso elogi da critica e pubblico, lo stile grafico e musicale è ispirato alle serie animate americane degli anni trenta, in particolare ai lavori dei fratelli Fleischer e di Walt Disney. Tra le particolarità del titolo vi ricordiamo che il 26 settembre 2019 è stato incluso nel software delle automobili elettriche di Tesla.

In questo momento su Amazon è in preordine l'edizione fisica di Cuphead, che include oltre al gioco base, l'espansione "The Delicious Last Course", 6 carte collezionabili, una tessera "Cuphead Club Membership" numerata singolarmente che ricorda le tessere dei club che si ricevevano per posta negli anni 30, sei strisce di fumetti da collezione scritte e illustrate dal team di Studio MDHR (possono variare a seconda della piattaforma di gioco) e una copertina reversibile disegnata a mano raffigurante i personaggi più iconici del gioco.

Questa particolare edizione di Cuphead è in preordine su Amazon a 41 euro per PS4, Xbox e Nintendo Switch con data di uscita prevista per il 6 dicembre, di seguito i link ai preordini:PS4 (funzionante anche su PS5) - Xbox One (funzionante anche su Xbox Series X) - Nintendo Switch.