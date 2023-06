Sembra Cuphead ma è un nuovo platform cooperativo: Enchanted Portals si presenta in video

Durante il Future Games Show 2023, Xixo Games Studio ha solleticato la curiosità degli appassionati di Cuphead presentando ufficialmente Enchanted Portals, un interessante platform 2D per PC e console che si rifà proprio al capolavoro cooperativo dei fratelli Moldenhauer.

Il titolo narra le gesta compiute da due maghi alle prime armi, Bobby e Penny, che intraprendono una pericolosa avventura per ritornare nella loro dimensione e recuperare il loro prezioso Libro Magico. Proprio come Cuphead e i suoi amici Mugman e Ms. Chalice, anche il dinamico duo di maghetti di Enchanted Portals deve fronteggiare tutta una serie di nemici e boss spietati, schivando un'infinità di proiettili e attacchi.

L'avventura tratteggiata da Xixo promette quindi di immergere gli appassionati del genere in un'esperienza hardcore che riecheggia le atmosfere dei cartoni animati della prima metà del '900, con l'accompagnamento di una colonna sonora originale.

Enchanted Portals, il platform 2D cooperativo 'in stile Cuphead' degli studi Xixo, è atteso al lancio nella seconda metà del 2023 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Cosa ne pensate di questa avventura che prende spunto dal capolavoro platform di Studio MDHR? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il nuovo video e le immagini che trovate in cima e in calce alla notizia.