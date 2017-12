Cuphead premiato per la migliore direzione artistica ai Game Awards 2017

Vincendo la concorrenza di titoli come Horizon: Zero Dawn, Destiny 2 e Persona 5, è statoad aggiudicarsi il premio per la migliore direzione artistica ai Game Awards 2017.

A premiare il run and gun di Studio MDHR, sono saliti sul palco due ospiti illustri: Hideo Kojima e Guillermo del Toro, attualmente al lavoro su Death Stranding, il misterioso titolo che è tornato a mostrarsi proprio in occasione dell'evento di Geoff Keighley.

Cuphead è ora disponibile su PC e Xbox One. Il gioco è riuscito a vendere più di un milione di copie solo su Steam, ricevendo un'ondata di apprezzamenti davvero notevole, da parte di critica e giocatori. Continuate a seguire le nostre pagine per tutte le novità dai Game Awards 2017.