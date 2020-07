Cuphead: quando uscirà il DLC The Delicious Last Course?

Come suggerito dalle indiscrezioni di stamane, durante una nuova diretta del Summer Game Fest condotta dal Geoff Keighley, è stato annunciato arrivo di Cuphead su PlayStation 4.

A dare la lieta novella è stata Maja Moldenhauer di Studio MDHR, che per l'occasione ha anche fornito qualche dettaglio sul The Delicious Last Course, espansione che introdurrà un terzo personaggio giocabile, Ms. Chalice. Annunciato nel 2018 e inizialmente previsto per il 2019, il contenuto scaricabile è stato poi rimandato al 2020 per evitare crunch time e assicurare la miglior qualità possibile.

A giudicare dall'intervento odierno della Moldenhauer, l'attesa potrebbe rivelarsi ancora piuttosto lunga. La sviluppatrice non ha mostrato nessuna sequenza di gameplay, né tantomeno ha parlato di una data d'uscita, spiegando invece che il 2020 è stato un anno piuttosto difficile e che lo sviluppo sta richiedendo più tempo di quanto inizialmente preventivato. "Ci stiamo ancora lavorando duramente, sta richiedendo più tempo di quanto pensavamo, ma vogliamo che sia un'esperienza memorabile. Ad essere onesta, credo che l'abbiamo annunciata un po' troppo presto, considerato quando abbiamo messo la penna sul foglio per la prima volta".

Moldenhauer ha però assicurato che il team ha imparato molto durante lo sviluppo di Cuphead, ed è migliorato tantissimo in aspetti come il design e l'animazione. Parlando del nuovo personaggio, Ms. Chalice, ha invece spiegato: "È un personaggio del tutto nuovo, con mosse e pattern differenti, e potrete riaffrontare l'intero gioco nei suoi panni". Ma quando verrà pubblicato The Delicious Last Course? "Uscirà quando sarà pronto", ha affermato la Moldenhauer, per fortuna in contemporanea su tutte le piattaforme - Xbox One, PC, Mac, Nintendo Switch e PS4 - fin dal day-one.