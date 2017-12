Cuphead raggiunge e supera quota 2 milioni di copie vendute

Con un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale,ha comunicato che il loro Run & Gunha raggiunto e superato le 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo su

Numeri impressionanti considerando che si tratta del primo lavoro dello studio di sviluppo indipendente, che per ricreare le particolari animazioni ispirate ai cartoni animati degli anni '30 ha realizzato ogni fotogramma a mano. La compagnia dei fratelli Chad e Jared Moldenhauer ha voluto ringraziare non solo i giocatori, ma quanti hanno contribuito al successo del titolo con fanart, meme, canzoni a tema e gameplay in diretta.

Cuphead è disponibile su PC e in esclusiva console Xbox One.