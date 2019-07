Cuphead: raggiunto il traguardo dei 4 milioni di copie vendute

A distanza di quasi due anni dal proprio debutto sul mercato, le vendite di Cuphead continuano ad andare a gonfie vele e, nelle ultime ore, è stato ufficializzato il raggiungimento dei 4 milioni di copie vendute.

A rendere ufficiale questo evento è stato il portale Hollywoodreporter, che ha parlato del traguardo in occasione dell'annuncio di The Cuphead Show, la nuova serie animata targata Netflix e basata sul popolare indie di Studio MDHR. Ad aver contribuito all'aumento delle vendite in tempi recenti è stato sicuramente l'approdo del gioco su Nintendo Switch che, come ben saprete, è una piattaforma considerata perfetta per titoli indie da gran parte dei giocatori. Al momento è infatti possibile giocare a Cuphead su Switch, Xbox One (disponibile anche su Xbox Game Pass) e PC (Steam, Microsoft Store e GOG).

Nel caso ve lo foste persi, è in arrivo nel 2020 la prima espansione del gioco intitolata The Delicious Last Course, di cui potete vedere un breve teaser. Il rinvio di The Delicious Last Course, a detta degli sviluppatori, è dovuto alla volontà di evitare crunch time e offrire ai giocatori un'esperienza di qualità.

Sapevate che anche uno storico animatore Disney è coinvolto nello sviluppo del DLC di Cuphead?