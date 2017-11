Cuphead: realizzato un corto d'animazione fan-made dedicato al gioco

Alcuni fan dihanno realizzato un cortometraggio d'animazione ispirato al gioco di, con protagonisti i due fratelli gemelli Cuphead e Mugman. Il video, della durata complessiva di 2:25 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

I disegni non ricalcano esattamente lo stile anni '30 che caratterizza il gioco, ma si tratta indubbiamente di un ottimo lavoro che riesce ad omaggiare Cuphead e i due simpatici protagonisti del platform Run 'n Gun di Studio MDHR. Come era lecito aspettarsi, del resto, il titolo ha saputo raccogliere una folta schiera di fan in tutto il mondo, ricevendo un'accoglienza molto calorosa da parte del pubblico e della critica.

Ricordiamo che Cuphead è disponibile su Xbox One e PC.