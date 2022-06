Cuphead: ripercorriamo la storia in 5 minuti, in attesa di The Delicious Last Course

Dopo anni di attesa dal debutto del titolo originale che nel 2017 riuscì a conquistare tantissimi appassionati, ci avviciniamo finalmente all'arrivo di Cuphead The Delicious Last Course, ambizioso DLC del run 'n' gun di Studio MDHR. Prima di lanciarci nella nuova avventura, ripercorriamo insieme la storia di Cuphead.

La storia delle due simpatiche tazzine ha inizio tra i boschi dell'isola Calamaio, dove solitamente sono tenuti d'occhio dal nonno Bricco. Durante uno dei suoi pisolini, tuttavia, i due fratelli finiscono sul lato sbagliato dei binari fino a scoprire l'esistenza di un enorm e variopinto casinò in cui decidono di addentrarsi.

È qui che i due piccoli protagonisti del gioco collezioneranno vincinte su vincite, fino a che non cattureranno l'attenzione del proprietario del casinò: Satanasso in persona, che sfiderà le tazzine a vincere un'ultima volta per aggiudicarsi tutto l'oro in suo possesso. Le cose non andranno tanto bene, e allora Cuphead e Mugman saranno costretti ad andare a caccia di tutti quelli che devono l'anima al padrone degli inferi, in modo da ottenere la salvezza e liberarsi dalle grinfie di Satanasso.

È qui che comincia la vera avventura di Cuphead: dopo aver ricevuto una pozione da nonno Bricco che permette di sparare proiettili di energia dalle proprie dita, le due tazzine partono alla volta di un'avventura non priva di colpi di scena e costellata di boss fight assolutamente memorabili. Per un compendio più completo dell'arco narrativo sin qui raccontato dai fratelli Moldenhauer vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura e al nostro Speciale dedicato alla storia di Cuphead.

Ricordiamo che Cuphead The Delicious Last Course, che avrà un numero di animazioni pari al gioco originale, sarà pubblicato su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il 30 giugno al prezzo di 7,99 euro.