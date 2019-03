Cuphead sarà tradotto in italiano, nuovo aggiornamento in arrivo su Xbox e PC

Cuphead sta per arrivare su Switch ma questa non è l'unica novità per il gioco di Studio MDHR: il team ha infatti annunciato che presto pubblicherà un nuovo aggiornamento per le edizioni Xbox One e PC di Cuphead.

Nello specifico il 18 aprile Cuphead uscirà su Nintendo Switch e si aggiornerà sulle altre piattaforme con una patch che introdurrà la possibilità di giocare nei panni di Mugman in single player, nuove cutscene ed effetti speciali, tempi di caricamento ridotti ed un nuovo installer pensato per occupare meno spazio su disco.

Le novità però non finiscono qui perchè la compagnia ha annunciato la completa traduzione del gioco in dieci nuove lingue: italiano, polacco, russo, giapponese, coreano, cinese, francese, tedesco, spagnolo, brasiliano e portoghese.

Viene confermato inoltre il lancio dell'espansione The Delicious Last Course, in uscita nel 2018 su tutte le piattaforme, la data di lancio non è però ancora stata comunicata.