Cuphead, scoperta una speciale skin dorata: ottenerla è una vera impresa

Vi abbiamo già spiegato come accedere al DLC The Delicious Last Course di Cuphead, ma il gioco di Studio MDHR è stato un successo tale che molti utenti l'avranno ormai già completato in ogni sua parte. Tuttavia, potrebbe esserci un segreto del DLC di Cuphead che non tutti i giocatori hanno ancora scoperto.

Se vi siete accontentati di finire tutti i livelli di The Delicious Last Course con il vostro personaggio preferito, infatti, potreste rischiare di perdervi una delle novità "segrete" del DLC, che si può sbloccare solo completando un'impresa non certo semplice.

Sconfiggendo tutti i boss del gioco con Ms. Chalice, il nuovo personaggio giocabile introdotto con l'aggiornamento a pagamento del gioco di MDHR, potrete infatti accedere ad un "elegante nuovo look" per la co-protagonista del DLC di Cuphead, ovvero ad un costume alternativo che potrà essere attivato dalle impostazioni di gioco attivando il filtro "Chalice".

Il filtro dona a Ms. Chalice una colorazione dorata, rendendola un trofeo ambulante per i giocatori che, grazie alla loro bravura ed alla loro pazienza, hanno dimostrato di aver padroneggiato appieno il nuovo personaggio giocabile. Potete dare un'occhiata alla skin alternativa di Ms. Chalice in calce a questa notizia, grazie ad uno screenshot di Destructoid.

Per facilitarvi nell'impresa, comunque, Cuphead: The Delicious Last Course possiede un NPC che vi indicherà, con una serie di indizi, quali boss dovete ancora sconfiggere con la nuova protagonista per sbloccare il tanto agognato collezionabile. Sarà proprio parlando con questo personaggio non giocante che potrete infine ottenere la nuova skin, ovviamente solo dopo aver sconfitto tutti i nemici del gioco con Ms. Chalice.