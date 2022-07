Cuphead, il segreto del Mausoleo: come rigiocare i livelli e il boss segreto

Con l'uscita del DLC The Delicious Last Course, molti fan di Cuphead sono tornati a giocare il capolavoro di Studio MDHR. Il gioco, noto per la sua elevata rigiocabilità, che spinge i fan a provare più e più volte gli stessi stage per diventarne dei maestri, sembrava però avere un problema: alcuni livelli di Cuphead non sembravano rigiocabili.

Ci riferiamo in particolare ai tre livelli del Mausoleo del gioco base ed al boss segreto (sempre legato al Mausoleo) che si sblocca con il DLC The Delicious Last Course. Stando a quanto riporta Destructoid, infatti, molti giocatori erano convinti che questi quattro livello fossero una sorta di one-shot, ovvero che fossero giocabili solo una volta e irripetibili.

Ebbene, a diversi giorni dall'uscita di The Delicious Last Course, scopriamo che in realtà un modo per rigiocare questi livelli è stato previsto da gli sviluppatori di Studio MDHR. Per accedere nuovamente agli stage del mausoleo e rigiocarli tutti, magari nel tentativo di migliorare la propria performance o di sopravvivere al boss segreto senza perdere vite, vi basterà infatti compiere una serie di specifiche azioni nell'overworld di gioco.

Nello specifico, dovrete posizionarvi di fronte al Mausoleo, ovvero all'entrata del livello nella mappa del mondo di gioco, e tenere premuti i pulsanti L e R sul vostro controller finché le porte dello stage non si riapriranno. Il "trucco" sembra funzionare perfettamente su tutte le console mentre, stranamente, non ci sono ancora conferme sulla combinazione di tasti da premere sulla tastiera del PC per far riaprire le porte dell'edificio nell'edizione per computer del gioco di MDHR.