Cuphead si aggiorna per la prima volta per risolvere alcuni bug e glitch

Ad oltre due mesi dal lancio avvenuto il 29 settembre 2017,ha pubblicato la prima patch per l'eccellentesu Xbox One e PC.

L'aggiornamento 1.1.3 mira a risolvere numerose problematiche segnalate dai giocatori. Innanzitutto, interviene sul glitch "Mugman army", grazie al quale era possibile avere a schermo tantissimi personaggi del secondo giocatore allo stesso tempo. Il tutto era attuabile selezionando l'opzione Rimuovi Giocatore 2 con il primo controller mentre si premeva Start sul secondo. Per fortuna, questo glitch ora è solamente un ricordo.

Sono poi stati risolti numerosi bug, come i freeze che si verificavano di tanto in tanto alla disconnessione/riconnessione del pad e la vibrazione infinita dello stesso. La velocità di caricamento e salvataggio dei progressi è stata aumentata, Mr. Chimes ora non resta più bloccato, non è più possibile danneggiare i boss che sono fuori dallo schermo e per l'occasione è anche stata data una ripulita ai già stupendi artwork e ai modelli dei personaggi. Questi descritti sono solo alcuni dei cambiamenti apportati: per una panoramica completa vi rimandiamo al sito ufficiale di Studio MDHR.

Vi ricordiamo che Cuphead è disponibile esclusivamente su Xbox One e PC (via Steam e Windows Store). Il titolo ha già venduto un milione di copie e pare che i fratelli Moldenhauer stiano già pensando al futuro.