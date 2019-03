Cuphead sta per arrivare anche su Nintendo Switch!

Nintendo ha cominciato il Nindies Showcase Spring 2019 alla grande, annunciando che Cuphead, lanciato in esclusiva nel 2017 su Xbox One e PC, arriverà presto anche su Nintendo Switch.

Per fortuna, i giocatori in possesso della console ibrida non dovranno aspettare molto tempo per giocare ad uno dei migliori platform 2D degli ultimi anni. Il titolo di Studio MDHR verrà pubblicato su Nintendo Switch il prossimo 18 aprile! Gli insistenti rumor delle scorse settimane hanno quindi trovato conferma, sebbene non ci sia alcun legame con il presunto debutto di Xbox Game Pass sull'ibrida.

Cuphead è un action/platform "run and gun" fortemente incentrato sulle battaglie contro i boss. Ispirato ai cartoni animati degli anni '30, può vantare grafiche ed effetti audio ricreati con le tecniche caratteristiche di quell'epoca: animazioni realizzate a mano, sfondi ad acquerello e una colonna sonora jazz. Se ne volete sapere di più in attesa del suo arrivo su Switch, vi consigliamo di leggere la recensione di Cuphead.