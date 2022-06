Cuphead: Studio MDHR non si è mai preoccupato dei ritardi, solo del bene dei dipendenti

L'attesa è stata molto lunga e i ritardi molteplici, ma alla fine il DLC di Cuphead, The Delicious Last Course, ha finalmente ricevuto una data di lancio. I vertici di Studio MDHR sanno benissimo che continui posticipi possono incrementare la frustrazione dei fan, ma la loro priorità è sempre stata un'altra: il benessere degli sviluppatori.

Ad affermarlo è stata una delle colonne portanti dello studiom Maja Moldenhauer, che ricopre i ruoli di Chief Operating Officer, Executive Producer e Lead Inking Artist - a lei si deve la creazione della stragrande maggioranze delle decine e decine di migliaia di frame che compongono Cuphead. Nel corso di un'intervista concessa a IGN USA, la Moldenhauer ha tranquillamente ammesso che i ripetuti rinvii non le hanno mai creato problemi, dal momento che la priorità è sempre stata la salute mentale dei propri sviluppatori.

"L'obiettivo principale, soprattutto durante la pandemia di COVID, mantenere tutti quanti felici", ha dichiarato. "Questi sono videogiochi. Prendetevi il vostro tempo. La salute mentale è stata messa davanti a tutto, con il prendersi tutto il tempo e lo spazio di cui si ha bisogno, in special modo negli ultimi due anni. Ci siamo detti: "se servirà più tempo, allora servirà più tempo". Chi se ne importa?".

Non vediamo l'ora di saggiare il frutto del loro lavoro: il DLC The Delicious Last Course sarà disponibile all'acquisto a partire dal 30 giugno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC al prezzo di 7,99 euro. Al momento non sembrano esserci in programma edizioni specifiche per PS5 e Xbox Series X|S, ma chiaramente Cuphead e il suo DLC sono retrocompatibili.