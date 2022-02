Cuphead The Delicious Last Course: nuovamente confermata la data d'uscita su Switch

Il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 ci ha dato un nuovo assaggio di Cuphead: The Delicious Last Course, l'atteso DLC del celebre Platform Run & Gun firmato da Studio MDHR. Un filmato breve, ma comunque denso d'azione e che ci mostra in azione nuovi boss e un nuovo personaggio giocabile.

Dal Direct arriva un'ulteriore conferma sulla data d'uscita di Cuphead The Delicious Last Course, fissata per il 30 giugno 2022 anche su Nintendo Switch oltre a PS4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG. Il trailer ci consente di vedere in movimento Ms. Chalice, la nuova protagonista che darà sfoggio di tutta la sua eleganza a suon di doppi salti e capriole evasive molto utili in combattimento. I nuovi boss, invece, sembrano ancora più stravaganti e temibili rispetto a quelli già affrontati nel gioco base, garantendo un tasso di sfida elevato come da tradizione all'interno di Cuphead.

Se ancora non lo avete mai giocato, la nostra recensione di Cuphead per Nintendo Switch dimostra come la versione per la console ibrida della Grande N sia un prodotto di eccellente fattura, spettacolare proprio come le altre versioni in commercio e che lascia senza parole per uno stile grafico magistrale e una difficoltà elevata ma sempre molto stimolante. E The Delicious Last Course promette di rendere l'esperienza di gioco ancora più memorabile.