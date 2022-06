Cuphead The Delicious Last Course: il DLC con Ms. Chalice è un vero capolavoro

A quasi cinque anni dal debutto del titolo originale, arriva Cuphead The Delicious Last Course: è valsa la pena attendere tanto tempo per per l'espansione del run 'n' gun, perché il prodotto confezionato da Studio MDHR è semplicemente strepitoso.

Se il titolo del 2017 aveva già saputo sorprenderci grazie alla sua solidissima struttura di gameplay e all'estetica semplicemente unica, l'espansione The Delicious Last Course ha sublimato l'esperienza di gameplay grazie alle riuscitissime aggiunte.

Partiamo, inevitabilmente, da Ms. Chalice, il nuovo personaggio giocabile che si affianca a Cuphead e Mugman, e che riesce grazie alle sue abilità inedite a rinfrescare e rinvigorire ulteriormente la formula di gameplay già rodata nel gioco base. I controlli di Ms. Chalice sono inoltre leggermente più semplici da gestire rispetto alle altre due tazzine, e questo rende il personaggio più facilmente approcciabile dai neofiti.

A condire il tutto abbiamo situazioni di gameplay e meccaniche completamente inedite che si mescolano alla perfezione con gli elementi presenti nell'originale Cuphead, e che qui creano un mix esplosivo di gameplay frenetico e avvincente, esaltato ancor di più dalle memorabili boss fight. Venduto a soli 7,99 dollari su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Cuphead The Delicious Last Course è semplicemente un prodotto da non lasciarsi scappare.

Per ulteriori approfondimenti sul sorprendente DLC confezionato da Studio MDHR, vi rimandiamo alla nostra entusiastica Recensione di Cuphead The Delicious Last Course.