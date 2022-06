Cuphead The Delicious Last Course ha un numero di animazioni paragonabile al gioco base

Nonostante si tratti di un DLC, Cuphead The Delicious Last Course avrà un numero di animazioni pressoché pari al gioco base originariamente pubblicato nel 2017. Ad assicurarlo sono stati i talentuosi ragazzi di Studio MDHR nel corso di un'intervista concessa a IGN.com.

Come dichiara Maja Moldenhauer di Studio MDHR, gli sviluppatori hanno cercato di sperimentare con il comparto animazioni di questo ambizioso DLC, passando da uno stile ispirato unicamente ai cartoni animati anni '30 ad uno più vicino a Fantasia, celebre film d'animazione della Disney risalente al 1940.

"Volevamo davvero sperimentare dal punto di vista artistico... Non ho ancora un numero di fotogrammi esatto, ma è paragonabile all'intero gioco principale. [...] Con i fotogrammi di animazione aggiuntivi, siamo passati dallo stile più semplice dei primi anni Trenta, ad uno più vicino a Fantasia. Lo dico serenamente, non è affatto vicino alla qualità di Fantasia, ma è qualcosa per cui ci sforziamo, qualcosa a cui aspiriamo".

Moldenhauer ha aggiunto che, in origine, il DLC era limitato a Miss Chalice e a "cinque boss di grandi dimensioni", ma sono state rapidamente aggiunte altre idee, incluso un dettaglio in particolare che non può essere ancora menzionato perché "sarà una sorpresa per tutti".

La colonna sonora, infine, difficilmente lascerà a desiderare, dal momento che STUDIO MDHR ha deciso di investire per ingaggiare ben 110 musicisti a fronte dei 65 impiegati per la OST del gioco base. Al netto di un po' di disorganizzazione, Moldenhauer si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti.

Nel corso del Summer Game Fest è stato svelato un nuovo video gameplay di Cuphead The Delicious Last Course ed è stato svelato il prezzo dell'espansione. Ricordiamo che in estate è in programma The Cuphead Show 2 su Netflix.