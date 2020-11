Cuphead: The Delicious Last Course è stata rinviata a tempo indeterminato

The Delicious Last Course è stata rinviata ancora una volta. L'uscita dell'attesa espansione di Cuphead è stata rinviata a tempo indeterminato a causa dei disagi provocati dalla pandemia di Coronavirus.

Annunciata nel 2018 e inizialmente prevista per il 2019, l'espansione era già stata posticipata una volta per evitare l'imposizione di lunghi turni lavorativi agli sviluppatori e, al contempo, garantire la massima qualità possibile. Purtroppo, la crisi sanitaria hanno ha provocato un rallentamento dello sviluppo, costringendo Studio MDHR ad optare un nuovo rinvio.

In una lettera indirizzata a tutti i fan, Chad e Jared Moldenhauer, fondatori di Studio MDHR, hanno scritto: "The Delicious Last Course non rappresenta solo la continuazione della grande avventura di Cuphead e Mugman, è anche la conclusione della storia cominciata quel fatidico giorno al Casinò del Diavolo. In perfetto stile Studio MDHR, vogliamo che questa espansione diventi il nostro miglior lavoro di sempre. Durante lo sviluppo abbiamo sfidato noi stessi per migliorare le animazioni, il design e la musica di The Delicious Last Course sulla base di quello che abbiamo imparato in Cuphead. Raggiungere certi standard è stato molto difficile per noi durante la pandemia globale che ha colpito molti dei nostri dipendenti. Piuttosto che ridimensionare la nostra visione a causa della COVID-19, abbiamo preso la dura decisione di posticipare la pubblicazione di The Delicious Last Course finché non saremo sicuri di appagare la community di Cuphead nel modo che riteniamo opportuno".

The Delicious Last Course, ricordiamo, è prevista su Xbox One, PC, Mac, PlayStation 4 e PC, e tra le altre cose introdurrà Ms. Chalice, un nuovo personaggio giocabile con mosse e pattern completamente nuovi.