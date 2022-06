Cuphead The Delicious Last Course: una spettacolare boss fight nel nuovo video gameplay

Proprio come promesso da Geoff Keighley poche ore prima dell'inizio dell'evento, Cuphead The Delicious Last Course si è ritagliato il suo spazio nel corso del Summer Game Fest. L'acclamato gioco di Studio MDHR è pronto ad arricchirsi con l'arrivo di questa promettente espansione con l'introduzione di un nuovo personaggio giocabile.

Il nuovo filmato di gameplay dedicato a Cuphead The Delicious Last Course ci mostra una delle nuove boss fight che metteranno a dura prova nervi, pazienza e abilità dei giocatori. Il titolo è caratterizzato come sempre ad uno stile estremamente rapido e dinamico che richiederà una grande padronanza delle meccaniche e dei riflessi sempre pronti. Lo stile grafico, che già aveva sbalordito nel gioco originale, torna a qui a splendere più che mai grazie alla proposta di ambientazioni e personaggi inediti.

Ad accompagnare Cuphead e Mugman in questo nuovo viaggio ci sarà Ms Chalice, un nuovo personaggio con tanto di set di abilità uniche e stili di gioco peculiari che riusciranno a rinfrescare l'esperienza di gioco dell'action platform a scorrimento ispirato ai cartoni anni '30.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Cuphead The Delicious Last Course arriverà il 30 giugno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.