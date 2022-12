Cuphead The Delicious Last Course è un successo: vendute 2 milioni di copie

Cuphead The Delicious Last Course si è rivelato un DLC capolavoro per il già brillante run 'n' gun di Studio MDHR, e la nuova esperienza confezionata dagli sviluppatori canadesi è stata apprezzata tanto dalla critica specializzata quanto dall'utenza.

Con un nuovo post condiviso su Twitter, Studio MDHR ha confermato che Cuphead The Delicious Last Course si è rivelato un inaspettato successo a livello commerciale. L'espansione ha totalizzato ad oggi ben 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo, che si vanno a sommare alle 5 milioni di unità piazzate dal gioco principale. Se consideriamo che Cuphead è l'opera prima per la casa di sviluppo, il successo assume connotati ancor più impressionanti e incoraggianti per il futuro di Studio MDHR.

"Con nostro grande stupore, possiamo annunciare che The Delicious Last Course ha ottenuto il Doppio Platino, vendendo 2 milioni di copie su tutte le piattaforme!! Siamo così grati a tutti coloro che si sono uniti a Cuphead, Mugman e Ms. Chalice in questa nuova avventura. Il vostro supporto significa il mondo per noi", recita il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso.

Grazie alla collaborazione stretta tra Studio MDHR, iam8bit e Skybound Games è recentemente arrivata sul mercato l'edizione retail di Cuphead, al cui interno è compreso anche il DLC The Delicious Last Course.