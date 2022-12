Cuphead è tornato: disponibile l'edizione fisica, c'è anche il DLC

Pubblicato originariamente su PC e Xbox One nel 2017, Cuphead si è imposto come una delle più amate e popolari produzioni indie degli ultimi anni, ottenendo grandi successi anche con le successive conversioni per Nintendo Switch (nel 2019) e PlayStation 4 (nel 2020). E adesso ci sono soddisfazioni anche per i collezionisti.

L'edizione retail di Cuphead in versione PS4, Xbox One è Switch è ufficialmente disponibile sul mercato, grazie agli sforzi congiunti di Studio MDHR, iam8bit e il publisher Skybound Games. L'edizione standard che è possibile trovare presso i negozi contiene il disco (o la cartuccia su console Nintendo) di gioco già comprensivo sia dell'avventura principale che dell'espansione The Delicious Last Course, che non richiederà dunque alcun tipo di download aggiuntivo per essere installata. Oltre al gioco, sono presenti sei fumetti collezionabili di Cuphead, una tessera Cuphead Club ed alcune immagini interne esclusive di Studio MDHR.

Ci sono voluti cinque anni, ma adesso gli appassionati del formato fisico potranno aggiungere alla loro collezione anche il brillante run and gun che tanti consensi di critica e pubblico ha ottenuto nel corso degli anni, grazie anche all'apprezzatissimo DLC (per approfondire non perdetevi la nostra recensione di Cuphead The Delicious Last Course).

