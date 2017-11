Cuphead tornerà in futuro: gli sviluppatori pensano a nuovi contenuti?

ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, vendendo oltre un milione di copie nelle prime due settimane di presenza sul mercato e venendo accolto calorosamente anche dalla stampa specializzato. Un successo che non è passato inosservato, come confermato anche dagli sviluppatori

I fratelli Moldenhauer (fondatori di Studio MDHR) sono stati recentemente intervistati da IGN USA e in questa occasione hanno confermato che Cuphead: "Tornerà in futuro. Abbiamo avuto due conversazioni di mezz'ora sul futuro del gioco.... io (Jared, ndr) ho promesso Cuphead Horse Racer 2... chissà! (ride, ndr)."

Non è chiaro al momento se lo studio stia pensando a nuovi contenuti, un sequel o magari un porting per altre piattaforme, restiamo quindi in attesa di saperne di più.