Cuphead: uno speedrunner ha battuto tutti i boss del gioco in 24 minuti

Lo speedrunner TheMexicanRunner ha sconfitto tutti i boss di Cuphead in 24 minuti, segnando di fatto un nuovo record assoluto, considerando l'estrema difficoltà del gioco di

In apertura trovate il video integrale dell'impresa di TheMexicanRunner, che ha portato lo speedrunner sul podio mondiale dei migliori giocatori di Cuphead.

Cuphead è stato pubblicato lo scorso mese di settembre su PC e Xbox One ed ha riscosso un notevole successo con oltre due milioni di copie vendute in tutto il mondo. Da tempo si parla di possibili porting per altre piattaforme ma Studio MDHR non ha mai confermato nulla in merito, periodicamente fake app di Cuphead fanno la loro comparsa su App Store e Google Play, venendo però giustamente rimosse nel giro di poche ore.