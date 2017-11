Cuphead ha venduto oltre un milione di copie solo su Steam

ha superato quota un milione di copie vendute su Steam dal 29 settembre: secondo i dati di SteamSpy , ad oggi il gioco ha registrato 1.004.328 download solo da Steam, escludendo quindi i dati della versione Xbox One e le vendite su GOG e Windows Store.

Non ci sono al momento dati più precisi in merito ma il team di sviluppo nei giorni scorsi si è detto soddisfatto dell'accoglienza ricevuta e ha confermato che "Cuphead tornerà in futuro", non è chiaro se il riferimento fosse ad un sequel oppure a eventuali nuovi contenuti per il gioco.

Alcuni insider parlano di una presunta versione mobile in fase di sviluppo, presa in esame dopo aver analizzato il successo riscosso dai numerosi cloni non autorizzati per iOS e Android. Recentemente, alcuni fan hanno realizzato un cortometraggio amatoriale e un cabinato arcade di Cuphead, testimoniando così il proprio amore per il gioco.