Curiosi di giocare Hell Let Loose? Arriva la prova gratuita con i Free Play Days di Xbox

Siete stati spesso incuriositi da Hell Let Loose, il titolo pubblicato nel 2019 da Team17, ma non lo avete mai provato? Grazie all'iniziativa dei Free Play Days di Xbox, l'avventura ambientata nella seconda guerra mondiale è entrata a far parte dei giochi rilasciati gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Affrettatevi, prima che sia tardi.

Tra i nomi presenti tra i Free Play Days in questa occasione, oltre al già citato sparatutto realistico e simulativo di Hell Let Loose, spuntano quelli di produzioni videoludiche del calibro di LEAP, Crusader Kings 3 e Don't Starve Together: Console Edition. Come di consueto, però, la suddetta iniziativa avrà una durata limitata: iniziata lo scorso 27 aprile, infatti, essa terminerà alle 08:59 dell'1 maggio.

C'è ancora un po' di tempo per scaricare e scoprire le avventure messe a disposizione degli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate dalla casa di Redmond, che conclude in bellezza il mese di aprile garantendo agli utenti iscritti ai suddetti servizi di poter accedere a nuove esperienze videoludiche che sapranno regalare ore ed ore di divertimento.

Tra la simulazione del campo di battaglia nel corso della Seconda Guerra Mondiale e la presa in carico di una nobile famiglia medievale, ci sarà sicuramente modo di intrattenersi in attesa di un maggio rovente videoludicamente parlando. Microsoft tenta quindi di espandere ulteriormente il catalogo dei giochi offerti con i propri servizi "minori", come visto in seguito all'annuncio dei giochi gratis di maggio per Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.