Siete curiosi? Quanto ha venduto PS5: Sony svela i dati di vendita aggiornati

Siete curiosi di sapere quanto ha venduto PlayStation 5 fino ad oggi? Sappiate allora che l'annosa questione ha finalmente una risposta, dal momento che sulle pagine del Financial Times sono stati pubblicati i dati ufficiali di Sony.

Stando a quanto dichiarato dal noto portale, che sostiene di aver ricevuto queste informazioni direttamente da parte del colosso nipponico, la console di ultima generazione firmata Sony avrebbe piazzato un totale di 50 milioni di unità. Occorre precisare che questo incredibile risultato riguarda il periodo compreso tra il lancio, avvenuto a novembre 2020, ed il 9 dicembre 2023. Non sappiamo quindi se oltre le 161 settimane facenti parte del periodo considerato siano stati raggiunti ulteriori traguardi.

Vi ricordiamo infatti che Sony prevede numeri molto elevati per le festività natalizie e non è da escludere che in molti abbiano acquistato o acquisteranno una nuova PlayStation 5 nel periodo compreso tra il 10 dicembre ed il Natale.

Dai dati emersi sul portale è evidente anche la netta differenza in termini di console vendute nel 2023 tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si parla infatti di un rapporto 3:1 a favore della console Sony, che sta dominando il mercato.

In attesa di saperne di più sui risultati raggiunti nel periodo delle festività, vi ricordiamo che con PlayStation Wrap-Up si possono ottenere un avatar gratis e un collezionabile raro.