Curiosità: perché il logo PS3 usava il font di Spider-Man?

Come i fan PlayStation di lunga data ricorderanno, in origine PlayStation 3 aveva un logo ben diverso rispetto al semplice "PS3" adottato dal 2009 in poi. Anche il font era differente, interamente ripreso da quello utilizzato per i film di Spider-Man diretti da Sam Raimi.

Per quale motivo il logo PS3 utilizzava il font di Spider-Man? Ci sono più motivi dietro tale idea: oltre al fatto che Sony deteneva i diritti sull'Uomo Ragno contribuendo così alla realizzazione della trilogia cinematografica distribuita al cinema a cavallo tra il 2002 e il 2007, quello specifico stile per il logo piaceva molto a Ken Kutaragi, presidente di Sony Computer Entertainment all'epoca della produzione e distribuzione della terza PlayStation.

Nel novembre del 2006 Kutaragi lascia il posto a Kazuo Hirai come presidente di Sony Computer Entertainment, rivestendo ruoli minori negli anni successivi. Il logo originale durerà dal 2006 (rivivete con noi a tal proposito l'E3 2006 di Sony incentrato su PS3) fino al 2009, riportato non solo sopra la console, ma anche sul lato sinistro delle confezioni dei giochi PS3, per poi essere sostituito in entrambi i casi dal nuovo stile utilizzato ancora adesso: sia PS4 che PS5 sono infatti basate sullo stesso font, ormai considerato lo standard per lo storico brand videoludico.

Restano sempre in ambito ricordi e curiosità, raccontateci qual è stato il vostro primo gioco PS3 che avete mai giocato in tutta la vostra vita.