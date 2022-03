Curious Expeditions 2 arriva su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S: ora disponibile

Dopo un debutto iniziale su PC e il successivo approdo only digital su Nintendo Switch, il team di Curious Expeditions 2 è pronto a portare il titolo anche su console di casa Sony e Microsoft.

Con il trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news, il publisher Thunderful Games aveva infatti confermato l'imminente approdo del roguelike sui lidi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ora, l'attesa è finalmente terminata, con i viaggiatori videoludici che possono percorrere un nuovo ed esotico cammino sugli hardware. Con la pubblicazione di Curious Expeditions 2, il team di sviluppo ha inoltre proposto al pubblico console anche il nuovo DLC The Higlands of Avalon, che può essere acquistato su tutte le piattaforme.

Ricordiamo che il titolo è già disponibile da tempo su PC, dove peraltro è possibile testare Curious Expeditions 2 grazie ad una Demo gratuita. Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina Steam dedicata:

In Curious Expeditions 2, i giocatori si avventurano in una versione alternativa del tardo XIX secolo, per affrontare un roguelike a turni dal forte impianto narrativo. Tra viaggi in direzione di località misteriose e la meticolosa raccolta di risorse utili alla sopravvivenza, Curious Expeditions 2 accompagna i viaggiatori virtuali alla scoperta di una peculiare selezione di biomi e destinazioni.