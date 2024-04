Cuscino con massaggio lombare, poggiatesta e poggiapiedi al MINIMO STORICO

Homall Sedia Gaming ha davvero tutto ciò che serve per il massimo comfort in tutto ciò che si fa al Pc. Dal tempo libero passato a giocare o a guardare film e serie tv in streaming, al lavoro. Può reggere fino a 150 Kg ed è regolabile in altezza. Oggi puoi prenderlo con il 5% di sconto a soli 86,00 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Questo cuscino lombare massaggiante è in grado di adattarsi alla curva fisiologica della tua schiena, offrendo un supporto costante durante il gioco o il lavoro, riducendo efficacemente pressione sui dischi lombari e alleviando il mal schiena.

E' possibile attivare la funzione massaggio a doppio punto del cuscino lombare, che migliora la circolazione sanguigna nella zona lombare e rilassa i muscoli.

Lo schienale può essere regolato da 90° a 135°, puoi cambiare l'angolazione secondo le tue esigenze. Puoi perfino sdraiarti completamente per riposare.

Troverai un morbido cuscino in spugna che offre un supporto preciso per le spalle e il collo, evitando l'affaticamento anche dopo una lunga sessione di gioco. Mentre poggiapiedi consente di mantenere una posizione comoda anche dopo tante ore.

Adatta a tutti: la base a cinque stelle, infatti, placcata in cromo della sedia è rinforzata per garantire una capacità di carico elevata, fino a un massimo di 150 kg. Inoltre, è certificata BIFMA.

