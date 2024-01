Avete mai visto queste custodie rettangolari dei giochi PS1?

Conosciamo benissimo le tipiche custodie dei giochi per la prima PlayStation: si tratta di confezioni quadrate, generalmente con il logo della console riportato nella parte bassa della copertina. Tuttavia esiste anche una variante poco comune e molto meno conosciuta dei titoli per la storica console Sony.

Per un breve periodo, infatti, la compagnia nipponica ha commercializzato alcuni dei titoli per la sua console attraverso confezioni rettangolari molto più lunghe rispetto al modello classico ben noto a tutti i giocatori, vere e proprie "big box" che quasi sembravano dare un'aura speciale ai giochi distribuiti attraverso questo specifico formato fisico. Non si trattava chiaramente di una novità assoluta e, per stile e design, sembrano quasi ricalcare le custodie dei giochi per SEGA Saturn, tuttavia rimane particolare la scelta commerciale di Sony, rivolta principalmente al mercato statunitense.

Diversi i giochi distribuiti attraverso le custodie rettangolari: opere come Resident Evil, Tekken, Ace Combat, Gex, Twisted Metal, Battle Arena Toshinden (a tal proposito vi ricordate di Battle Arena Toshinden?), Need For Speed e Wipeout, giusto per fare alcuni nomi, sono stati distribuiti anche in questo formato piuttosto particolare e inconsueto per gli standard della prima PlayStation. Tale modello in ogni caso non è divenuto una normalità ed ha riguardato in particolare giochi visti nei primissimi anni di distribuzione della celebre console grigia: nel giro di poco tempo, infatti, Sony ha abbondonato questo modello tornando ad utilizzare totalmente lo stile classico delle confezioni USA, dalla forma quadrata e molto più sottile.

Avete mai avuto o avete ancora oggi un gioco PlayStation in formato "big box"? Per concludere vi ricordiamo anche tre modelli particolari della PS1 che forse non avete mai visto.