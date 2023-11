Forza Customs è il nuovo gioco gratis per iOS e Android, ma non è quello che pensate

Nel corso delle ultime ore è approdato sugli store Apple e Google un nuovo ed inatteso spin-off della serie Forza Motorsport, il quale è assai distante rispetto agli episodi principali del brand.

Ci stiamo riferendo al nuovo Forza Customs, che non ha nulla a che vedere con i racing game. Questo free to play appartiene infatti alla categoria dei puzzle game e, più nello specifico, ai match 3. Si tratta quindi di un prodotto in stile Bejeweled, in cui il giocatore deve spostare oggetti su una griglia per far sì che almeno tre dello stesso tipo/colore vengano allineati e scompaiano dalla schermata.

I giocatori devono quindi completare enigmi di questo tipo per sbloccare nuove personalizzazioni per i loro bolidi, che saranno comunque visibili nei menu (ma non si potranno pilotare come in Forza Motorsport o Forza Horizon).

Ecco di seguito i link per procedere con il download del gioco sulle varie piattaforme, dov'è scaricabile gratuitamente (e offre la possibilità di effettuare acquisti in-app):

