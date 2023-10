Cut the Rope 3 è disponibile da oggi su Apple Arcade, anche in italiano

Terzo capitolo di una saga il cui successo è stato sancito da oltre 1,6 miliardi di download, Cut the Rope 3 è il terzo nuovo episodio. Disponibile da oggi in esclusiva su Apple Arcade, anche in italiano, ci metterà alla prova con una serie di sfiziosi rompicapo da risolvere per progredire nell'avventura.

Come vediamo nel trailer, in questa nuova avventura potremo unirci a Om Nom e al tenerissimo Nibble Nom nell'esplorazione di terre sconosciute, ricche di colori, fantasia e qualche pericolo. Per farci strada fra un livello e l'altro, dovremo svelare i segreti dell'antica mappa, riportare alla luce meraviglie dimenticate e risolvere interessanti enigmi.

Raccogliendo una grande varietà di Nommie in tutto il mondo, giocatori e giocatrici potranno sfruttare le meccaniche della fisica, ormai un marchio di fabbrica della serie, per aprire nuove vie, scoprire scenari fantastici e collezionare tutto ciò che il mondo di gioco nasconde.

E non dovremo aver paura dei mostriciattoli come Om Nom, che anzi ci sapranno conquistare con la loro tenerezza e simpatia, così come il suo amico Nibble Nom e tutti gli altri Nommie in cui incapperemo lungo il tragitto.

Cut the Rope 3 è pronto a tenerci compagnia su Apple Arcade dal 13 ottobre 2023 e ci accompagnerà in un viaggio attraverso luoghi mozzafiato e livelli unici, pieni di rompicapi molto soddisfacenti da risolvere.

Fedele ai predecessori, anche questo terzo episodio riproporrà le dinamiche tipiche e le sfide più apprezzate dai giocatori, aggiungendone di nuove. Aguzziamo la vista e l'ingegno, perché la soluzione di un rompicapo si celerà spesso tra gli elementi dello scenario. Come direbbero gli esploratori provetti, c'è sempre una via d'uscita!