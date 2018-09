CWL: Activision avrebbe offerto slot nel campionato alle franchigie della Overwatch League

Activision Blizzard, nelle contrattazioni con possibili investitori interessati a entrare nella Overwatch League, avrebbe offerto anche spot nella Call of Duty World League per rendere l'accordo più appetibile, secondo il giornalista Richard Lewis.

Durante lo streaming del FACEIT London CS: GO Major, il giornalista Richard Lewis ha affermato che Blizzard avrebbe dunque messo sul piatto (anche per attirare possibili investitori nella Overwatch League), slot per il campionato di Call of Duty.

Lewis ha detto che Blizzard avrebbe dunque accettato di dare alle squadre più in vista e interessate a uno slot nella Overwatch League un posto anche nella CWL così da permettere loro di essere squadre attive sul maggior numero di IP Blizzard possibili ed essere organizzazioni "a tutto tondo", con base in una città.

Blizzard, tra l'altro, sta ovviamente anche cercando gruppi di investimento che siano interessati anche all'acquisto degli slot per la futura Call of Duty World League. Alcuni, sembra, si stiano già muovendo tastando il terreno per fare la prima mossa.

Nella sua relazione annuale per il 2017, Activision Blizzard aveva messo nero su bianco che avrebbe probabilmente iniziato a cercare organizzazioni interessate all'acquisto di slot per la Call of Duty World League del futuro basata (esattamente come il formato della Overwatch League) sulle franchigie. A qualche settimana dall'uscita di Black Ops 4 non si è mosso ancora nulla. Probabilmente se ne riparlerà l'anno prossimo, se non nel 2020.