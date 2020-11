Cyberpunk 2077: il video gameplay di PS4 e PS5 arriverà presto, parola di CD Projekt RED

Dopo aver svelato la versione current-gen di Cyberpunk 2077 alle prese con Xbox One X e Xbox Series X, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno annunciato l'arrivo di un nuovo gameplay che farà la gioia dei giocatori PlayStation.

Il comunicato stampa inviato dallo studio polacco, dopo aver specificato che la versione vista oggi è quella per Xbox One fatta girare in retrocompatibilità su Xbox Series X (senza patch next-gen quindi), apre le porte ad un'ulteriore sorpresa per tutti gli utenti legati alla console concorrente di Sony. Come si può leggere infatti "è prevista la pubblicazione di un video gameplay per PlayStation, la cui data specifica verrà rivelata nel futuro prossimo tramite i canali ufficiali del gioco".

Insomma, molto presto sarà possibile vedere Cyberpunk 2077 anche sulla console del colosso nipponico, presumibilmente nelle versioni per PS4 Pro e PlayStation 5 e specularmente a quanto fatto con le console targate Microsoft, nella versione current-gen.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che dopo il recente rinvio Cyberpunk 2077 uscirà il prossimo 10 dicembre su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia, nonché sulle nuove console Xbox Series X/S e PlayStation 5.