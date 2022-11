Cyber eDays: scopriamo le migliori promozioni attive per l'acquisto di una nuova console

Sono iniziate su eBay le promozioni di Cyber eDays con sconti fino al 70% sugli articoli in vendita di svariate categorie, le promozioni sono iniziate il 18 novembre e scadranno alla mezzanotte del 4 dicembre, quindi tra pochi giorni.

Clicca qui per visualizzare la pagina con tutte le promozioni attive



Tra gli articoli in promozione possiamo trovare tantissimi videogiochi e console a dei prezzi scontatissimi, la pagina delle promozioni dedicate a noi videogiocatori è visualizzabile a questo link.

Precisiamo che tutti gli articoli acquistabili dalla pagina della promozione sono venduti da power seller selezionati direttamente da eBay, con migliaia di feedback positivi che confermano la loro affidabilità, vi consigliamo comunque di pagare sempre con PayPal per godere di un'assicurazione aggiuntiva anche per il trasporto. Tutti gli articoli in promozione sono con spedizione gratuita.

L'ultima versione di Nintendo Switch versione classica con batteria migliorata, è in offerta a questo link al prezzo di 259,90 euro, se invece siete indirizzati verso l'acquisto del più recente modello OLED, a questo link potete trovare la console a soli 309,90 euro. La versione portatile di Nintendo Switch con Joy-Con non estraibili, Nintendo Switch Lite, è acquistabile a soli 179,90 euro.

Se invece siete alla ricerca di una console marchiata Microsoft, la potente Xbox Series X è in offerta a 479,90 euro e la piccola Xbox Series S a 249,99 euro.