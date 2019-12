Cyber Monday Mediaworld: al via le offerte su Switch Lite, PS4 PRO e Xbox One S

Il Cyber Monday di Mediaworld è iniziato e andrà avanti per tutta la giornata di oggi (lunedì 2 dicembre) con le ultimissime offerte della lunga Settimana del Black Friday. Vediamo insieme i principali sconti su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Da segnalare Nintendo Switch Lite (nelle colorazioni turchese, grigio o giallo) a 199,99 euro o PS4 Slim 1 TB con FIFA 20 a 249,99 euro. Prosegue la promozione su Xbox One S All-Digital Edition, ancora in vendita a 129.99 euro con tre giochi preinstallati (Sea of Thieves, Forza Horizon 3, Minecraft Xbox Edition). Tra le altre offerte citiamo anche Xbox One S 1TB con due controller a 199.99 euro e PlayStation 4 Slim 500 GB con Crash Team Racing Nitro Fueled a 199,99 euro.

PS4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite 2019 costa 199.99 euro, stesso prezzo per il bundle Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order. Infine, bastano 299 euro per acquistare PlayStation 4 PRO 1 TB Chassis Gamma con Voucher Fortnite mentre servono 349 euro per il pacchetto Xbox One X 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order.

Elenco completo dei prodotti in promozione e offerte sul sito di Mediaworld valide fino alle 23:59 di oggi, lunedì 2 dicembre.